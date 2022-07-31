В ДНР заявили о взятии под контроль 263 населенных пунктов Штаб теробороны ДНР: союзные силы взяли под контроль 263 населенных пункта, включая Криничное

Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой Народной Республики

В ходе спецоперации на Украине войска России, Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль 263 населенных пункта, сообщает штаб теробороны ДНР в своем Telegram-канале. В частности, военные заняли Криничное и продолжают наступление.

В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта, включая Криничное. Противник открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением РСЗО «Ураган» и «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, танков и 120-мм минометов. Под обстрелы ВФУ попали районы 13 населенных пунктов республики, — рассказали представители штаба.

В ДНР сообщили, что в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 10 было ранено. Кроме этого, были повреждены 50 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими военными боеприпасов составило 513 единиц.

Утром 29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обстреле СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее подтвердил, что ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 40 пленных украинских бойцов, ранения получили 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.

Штаб теробороны ДНР впоследствии заявил о росте числа погибших в результате удара ВСУ. По его данным, количество жертв составило 53 человека.