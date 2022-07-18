В ДНР обнародуют доказательства непричастности ВС РФ к взрыву в Мариуполе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Донецкой Народной Республики обнародуют результаты расследования по делу о взрыве в драмтеатре Мариуполя и представят доказательства непричастности к этому российских военных, заявил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. По его словам, украинская версия произошедшего полностью опровергается следствием.

В ближайшие дни будут озвучены результаты расследования по взрыву в драмтеатре Мариуполя. Следствие располагает данными, которые полностью опровергают украинскую версию о якобы авиаударе ВКС РФ по зданию театра, — отметил собеседник агентства.

Театр был взорван в середине марта. В ДНР утверждают, что это произошло по вине украинских военных.

В Минобороны России виновными во взрыве называли боевиков нацбатальона «Азов». При этом допускалось, что боевики могли удерживать в здании заложников. В ведомстве подчеркивали, что здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось. Российские военные наносят удары только по военным целям.