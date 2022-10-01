В Чехии заявили об украинцах, ввозящих нелегальных мигрантов Lidovky: украинцы чаще других переправляют нелегальных мигрантов через чешскую границу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинцы занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через через чешскую границу, сообщило издание Lidovky. Пресс-секретарь полицейского управления Юзеф Бокан рассказал, что за первые девять месяцев силовики обезвредили 125 подобных нарушителей, среди которых чаще всего были замечены граждане Украины.

В общей сложности мы в контексте незаконного ввоза мигрантов задержали 30 украинцев, 24 чеха и 17 сирийцев, — сообщил Бокан.

Также правоохранители задерживали немцев и молдаван.

За последнее время число беженцев в Чехии возросло, на фоне чего правоохранители задержали рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам перебраться в страну.

Бывший начальник отдела розыска Таможенного управления Роберт Шлахта считает, что в нелегальный бизнес вовлечены те украинцы, кто эмигрировал в Чехию на фоне нынешнего кризиса в их республике. Кроме того, проведением незаконных мигрантов через границу промышляют и живущие в приграничных регионах чехи, поскольку строгого наказания за это не предусмотрено.

Ранее на границе между Чехией и Словакией был введен временный пограничный режим. Подобные меры объяснялись потоком нелегальных мигрантов, пересекающих территорию страны со стороны Братиславы.

В августе премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна совместно с европейскими партнерами планирует помочь украинцам в ремонте гражданских объектов, чтобы обеспечить им нормальную жизнь после окончания спецоперации РФ. По словам главы правительства, этот вопрос обсуждается с Киевом.