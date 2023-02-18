В Британии рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Киева Times: истощение военных ресурсов заставит США отказаться от дальнейшей поддержки Украины

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Джо Байден

Обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер считает, что перенапряжение сил и нехватка ресурсов могут заставить Вашингтон отказаться от дальнейшей поддержки Украины. В своем материале он подчеркнул, что исход конфликта будет зависеть не от Киева, а от стран, которые его поддерживают.

Исход этого конфликта, как и любого другого, будет определяться синтезом военной мощи и политической воли. Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику. А здесь налицо две асимметрии, которые по-прежнему работают в пользу России. Это асимметрия решимости и целей, — написал Джерард Бейкер.

По его мнению, в США за кулисами звучат «весьма неоднозначные сигналы». В качестве подтверждения своих слов он приводит изменчивость американского общественного и политического мнения в вопросе поддержки Украины.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая. По его словам, украинская армия находится в критическом положении.