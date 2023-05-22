В Британии испугались катастрофы из-за оружия Путина Daily Mail: российские подлодки могут запустить катастрофический сценарий для Великобритании

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские подлодки способны нарушить инфраструктуру Великобритании, что приведет к критическому для страны сценарию, сообщает издание Daily Mail. По его данным, нарушение работы энергосети может привести и к массовым беспорядкам в Британии.

Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве, — подчеркивается в публикации.

В издании считают, что удар России по таким кабелям способен привести к «катастрофическим последствиям». Так, под угрозой сразу окажутся здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг.

В Daily Mail указали на предупреждения, которые сделал министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщивший о военно-морской программе Москвы. Ее предусматриваются нападения «на подводные энергетические и коммуникационные линии», отметил министр. Он напомнил, операции по саботажу могут устроить водолазы и небольшие подлодки, управляемые дистанционно.

Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что страны НАТО опасаются возможностей подводного флота России. По данным издания, Москва обладает одним из наиболее разнообразных подводных флотов в мире. Отмечается, что некоторые российские подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.