Болгарские врачи выявили побочные эффекты от вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/99e696a8-4e73-11eb-b7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре случая побочных эффектов зафиксировали болгарские медики после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов.

Побочные эффекты были лёгкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились, — цитирует Болгарское национальное радио Кирилова.

Он уточнил, что двое вакцинированных почувствовали боль, ещё один пожаловался на головокружение, а у четвёртого слегка поднялась температура.

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря. Прививку уже сделали около пяти тысяч медиков и сотрудников сферы здравоохранения.

4 января в Болгарию прибыла вторая партия вакцины Pfizer/ BioNTech, состоящая из 25 тысяч доз. По словам министра здравоохранения Костадина Ангелова, через неделю должен начаться второй этап вакцинации, в ходе которого будут прививать учителей, персонал и пользователей социальных услуг. Массовую вакцинацию населения страны планируют начать в феврале-марте.

Как писал NEWS.ru, поставки в Казахстан вакцины Pfizer от коронавируса могут начаться не раньше второго полугодия 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой. Ведомство уже обсуждало с Pfizer вопросы поставки и стоимости вакцины. Предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия. Остальную информацию министр разглашать не стал, ссылаясь на подписанное сторонами соглашение о конфиденциальности. Казахстан начнёт массовую вакцинацию своей вакциной в марте 2021 года. В настоящее время в рамках третьей фазы исследований прививаются три тысячи добровольцев.