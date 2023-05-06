В Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая В Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая и оставили на российский и советский

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Административный суд Берлина отменил запрет на ношение флага Украины возле советских мемориалов 8 и 9 мая. Об этом сообщил в своем Twitter адвокат Патрик Хайнеман. При этом запрет на российский и советский флаги сохранился.

Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая, — написал адвокат.

Это решение может быть обжаловано федеральной землей Берлин в административном суде.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Также около памятников запрещено исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент. Подчеркивается, что запрет не касается дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Также стало известно, что полиция Латвии намерена штрафовать граждан за возложение 9 мая цветов к местам, где находились ныне демонтированные памятники советским воинам.