В Белоруссии сообщили об убийствах беженцев на границе с Польшей Белорусский депутат сообщил, что пограничники каждый месяц находят убитых на границе с Польшей

Фото: gpk.gov.by

Белорусские пограничники каждый месяц находят трупы убитых беженцев на границе с Польшей, рассказал в комментарии для «СВ» депутат Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич. По его словам, европейские политики закрывают глаза на убийства беженцев поляками. После такого учить белорусов демократии на международных площадках — это лицемерно, считает парламентарий.

В центре Европы, на границе Беларуси с Польшей убивают людей. Ведь ни одна международная структура не допущена сегодня, чтобы посмотреть, что там творится. Наши пограничники практически каждый месяц эти трупы находят, мы их хороним, и сколько людей мы спасли уже. Это дико страшно, — рассказал Гайдукевич.

Депутат отметил, что миграционный кризис вызвали именно страны Запада, когда дестабилизировали Ближний Восток. Он подчеркнул, что европейцы прячутся от беженцев и убивают их, а международные структуры молчат об этом и о дикости происходящего на польско-белорусской границе. Также парламентарий добавил, что Польша уничтожает краснокнижных животных в Беловежской пуще.

Они построили там стену, каждый день гибнут животные, которые занесены в Красную книгу, и эти люди потом рассказывают на европейских площадках о правах, которые надо защищать. Дикость! — заявил Гайдукевич.

Пограничная служба Польши ранее сообщила об увеличении протяженности электронного забора на границе с Белоруссией на 16 км. Таким образом, общая длина барьера составила 37 км. В соцсетях Погранслужбы уточнили, что данный забор оснащен камерами ночного видения, тепловизорами, а также специальными кабелями обнаружения.