В Австрии призвали употреблять местную продукцию для поддержки экономики

https://static.news.ru/photo/3d9634a2-937b-11ea-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imagebroker.com/Global Look Press

Жители Австрии должны покупать австрийскую продукцию и питаться в австрийских ресторанах для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.

По его словам, в Австрии с 15 мая могут быть открыты рестораны, кафе и бары. На поддержку отрасли общественного питания будет выделено €500 млн.

Курц отметил, что показатели заболеваемости остаются в стране на низком уровне. Это говорит о правильном пути по выходу из кризиса.

NEWS.ru писал, что в Австрии возобновили работу супермаркеты. В них могут находиться ограниченное число посетителей. 2 мая в стране открылись торговые центры. Входы и выходы в них маркированы, везде висят напоминания о сохранении дистанции между людьми не менее 1 метра. Работники торговых залов следят за установленными требованиями. Где-то число посетителей ограничивается числом корзин, а где-то продавцы просят «лишних» покупателей покинуть зал.

Ранее стало известно, что прибывшие в аэропорт Вены смогут избежать 14-дневного карантина, если сдадут платный тест на коронавирус.

Всего в мире более 4,1 млн человек заразились коронавирусом, более 282 тысяч умерли, более 1,4 млн выздоровели.