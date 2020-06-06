Ультраправые радикалы устроили потасовку с полицией в центре Рима

Члены нескольких ультраправых организаций вышли на демонстрацию в центре Рима, которая переросла в столкновения с полицией.
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После этого начались столкновения с полицией. Демонстранты пустили в ход петарды и дымовые шашки. Несколько часов спустя столкновения утихли, 15 человек из числа демонстрантов были задержаны.
В Италии во многих городах проходят различные манифестации. Большая их часть связана с выступлениями против расизма на фоне аналогичных акций в США, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Как писал NEWS.ru, 1 июня акции протеста из-за смерти Флойда прошли в Новой Зеландии.
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