Ультраправые радикалы устроили потасовку с полицией в центре Рима

https://static.news.ru/photo/07123ad4-a81b-11ea-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Tingting/Global Look Press

Члены нескольких ультраправых организаций вышли на демонстрацию в центре Рима, которая переросла в столкновения с полицией.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, акция прошла прямо в чаше античного Большого цирка в центре итальянской столицы. Группа демонстрантов выразила недовольство тем, что один из участников давал интервью, и напала на журналистов. Как минимум один представитель СМИ получил травмы.

После этого начались столкновения с полицией. Демонстранты пустили в ход петарды и дымовые шашки. Несколько часов спустя столкновения утихли, 15 человек из числа демонстрантов были задержаны.

В Италии во многих городах проходят различные манифестации. Большая их часть связана с выступлениями против расизма на фоне аналогичных акций в США, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Как писал NEWS.ru, 1 июня акции протеста из-за смерти Флойда прошли в Новой Зеландии.