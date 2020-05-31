Протесты из-за смерти Джорджа Флойда докатились до Новой Зеландии

https://static.news.ru/photo/9c548d72-a3e3-11ea-8e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Cliff/Global Look Press

Жители Новой Зеландии 1 июня вышли на протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в США. Они выкрикивали лозунг Black Lives Matter в знак солидарности с погибшим.

В Окленде протестующие прошли мимо американского консульства с плакатами «Мы следующие?» и «Справедливость для Джорджа Флойда». После мирной демонстрации они сели на дорогу. В столице страны Веллингтоне более ста человек прошли от здания парламента к посольству США, передаёт Reuters.

В Австралии из-за намеченных на 2 июня акций протеста закроют консульство Штатов в Сиднее, отмечает агентство.

Заседание суда, на котором должен был предстать уволенный после гибели Флойда экс-полицейский Дерек Шовин, перенесли с 1 июня на 8 июня. Причина такого решения не сообщается, пишет CNN. Шовину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

В США акции протеста после смерти Флойда прошли по меньшей мере в 140 городах. В ряде случаев они переросли в беспорядки. Из-за этого как минимум в 21 штате были развёрнуты силы национальной гвардии, писал NEWS.ru.