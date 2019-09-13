https://static.news.ru/photo/a87696de-d587-11e9-baf3-fa163e074e61_660.jpg Денис Гриценко (в центре) Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.

Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте. Я принял такое решение, — цитирует военного « Украинская правда ».

Ранее News.ru писал, что инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября 2018 года. За незаконное пересечение государственной границы России были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест.

Также сообщалось, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.