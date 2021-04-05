Украинский депутат потребовал проверить законность концерта «На-На»

https://static.news.ru/photo/be9f54aa-9624-11eb-a51a-96000091f725_660.jpg Фото: group_nana/instagram.com

Депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко потребовал проверить законность выступления на Украине российской группы «На-На». С соответствующим запросом он обратился в СБУ.

Парламентарий отметил в своём Telegram-канале, что попросил ведомство провести проверку на предмет того, разрешён ли группе въезд в страну после того, как в 2019 году она выступала в Крыму.

Надеюсь на скорую реакцию Службы безопасности Украины, — написал он.

Концерт «На-На» запланирован в Киеве на 17 апреля. Он должен состояться в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины. Группа собиралась посетить Киев ещё в ноябре 2020 года, но тогда гастроли были отменены из-за карантина.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти через три года после открытия Крымского моста решили наказать российских артистов, которые выступали тогда на полуострове. В Киеве возбудили уголовное дело, фигурантами которого стали свыше 20 человек, в числе которых Валерия, Пелагея, Олег Газманов, Александр Буйнов и другие. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Киеву следует выяснять отношения с РФ на уровне международных судов, а не делать крайними артистов, которые просто дают концерты.