Украинские солдаты начали обучение на танках Abrams

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Танк Abrams

Украинские солдаты начали обучение на танках Abrams в Германии, сообщает The New York Times. Первая группа примерно из 400 человек тренируется использовать американские боевые машины. Для половины военных начались общевойсковые учения, остальные учатся заправлять и обслуживать танки.

Представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн рассказал, что для этого используют немецкие полигоны в Графенвере и Хоэнфельсе. Солдаты ВСУ отрабатывают стрельбу и медицинские навыки, проводят обучение на уровне взвода и роты, а также с участием подразделений размером с батальон, противостоящих друг другу.

Программа обучения должна занять от 10 до 12 недель.

15 мая представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил доставку в ФРГ 31 танка Abrams, они будут использоваться для обучения украинских военных. В марте Минобороны Норвегии объявило о прибытии на Украину танков Leopard 2, поставленных Осло. Также сообщалось об обучении норвежскими специалистами украинских экипажей.

Также стало известно, что ВСУ научились применять британские танки Challenger 2 против российских укреплений из железобетона. Украинские военные оснастили боевые машины специальными ковшами.