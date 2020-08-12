Украинская прокуратура направила в Минск запрос о выдаче россиян

https://static.news.ru/photo/4c229c20-dc98-11ea-af73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис генерального прокурора Украины направил Генпрокуратуре Белоруссии запрос о выдаче 28 граждан России, задержанных под Минском. Девять из них имеют украинское гражданство.

Все 28 человек подозреваются в участии в террористической организации, говорится на сайте прокуратуры Украины. Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, они принимали активное участие в боевых действиях на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

Как писал NEWS.ru, 30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там заявили, что часть задержанных — украинские граждане. 7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.