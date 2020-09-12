Украинку предложили лишить гражданства за критику националистов

Продавщица одного из магазинов в Кривом Роге отказалась разговаривать с покупателем на украинском языке и раскритиковала «героев АТО». Пользователи соцсетей развернули против неё травлю.
На требование покупателя говорить только на государственном языке продавщица заявила, что Кривой Рог — русская земля.
А вы, бандеры, наглые, вы настоящий разбой учинили. Вы просто настоящие убийцы, — добавила она.
При этом женщина сослалась на своих родственников, которые, по её словам, лично были свидетелями зверств националистов. На вопрос покупателя о том, за что что погибли «герои АТО», она заявила: «Не надо было людей убивать».
Мнения интернет-пользователей по поводу позиции женщины разделились. Некоторые хвалили её за смелость, однако многие высказывались агрессивно как по отношению к продавщице, так и ко всем русским людям. Одна из пользователей Facebook предложила лишать гражданства всех украинцев, поддерживающих Россию,
Ранее NEWS.ru писал, что священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса из-за замечания о музыке. Он сделал водителю замечание по поводу того, что в транспортном средстве звучит российская поп-музыка, и после этого был вынужден добираться домой на попутной машине.
Добавьте наши новости в избранные источники