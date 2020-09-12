Украинку предложили лишить гражданства за критику националистов

https://static.news.ru/photo/2a168e56-f5a3-11ea-b903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продавщица одного из магазинов в Кривом Роге отказалась разговаривать с покупателем на украинском языке и раскритиковала «героев АТО». Пользователи соцсетей развернули против неё травлю.

На требование покупателя говорить только на государственном языке продавщица заявила, что Кривой Рог — русская земля.

А вы, бандеры, наглые, вы настоящий разбой учинили. Вы просто настоящие убийцы, — добавила она.

При этом женщина сослалась на своих родственников, которые, по её словам, лично были свидетелями зверств националистов. На вопрос покупателя о том, за что что погибли «герои АТО», она заявила: «Не надо было людей убивать».

Мнения интернет-пользователей по поводу позиции женщины разделились. Некоторые хвалили её за смелость, однако многие высказывались агрессивно как по отношению к продавщице, так и ко всем русским людям. Одна из пользователей Facebook предложила лишать гражданства всех украинцев, поддерживающих Россию, сообщает телеканал «Царьград».

Ранее NEWS.ru писал, что священника так называемой Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса из-за замечания о музыке. Он сделал водителю замечание по поводу того, что в транспортном средстве звучит российская поп-музыка, и после этого был вынужден добираться домой на попутной машине.