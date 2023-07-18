Украине предрекли большие убытки от приостановки зерновой сделки Aydınlık: Украина потеряет до $500 млн с приостановкой зерновой сделки

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Украина может потерять до $500 млн в связи с приостановкой зерновой сделки, сообщает турецкая газета Aydınlık. Кроме того, сложившаяся ситуация может вызвать очередной рост цен на зерно в мире.

Значительная часть этого зерна шла на Запад. Украина, получающая ежемесячный доход в размере $500 млн, с прекращением действия соглашения серьезно потеряет в доходах. Это также приведет к росту цен на зерно в мире, — говорится в сообщении издания.

17 июля, в последний день действия зерновой сделки, два морских беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали Крымский мост. Через некоторое время пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. Это же подтвердил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, Москва готова вернуться к вопросу реализации соглашения, если российская часть сделки будет выполнена. Теракт на Крымском мосту не повлиял на решение об участии в договоренностях, отметил пресс-секретарь Путина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство ООН провалило миссию по гарантиям выполнения части зерновой сделки. Это относится к экспорту российской сельскохозяйственной продукции, отметила она.