Украина выразила готовность пойти на уступки в отношениях с Россией

Украина готова пойти на уступки в отношениях с Россией, если та, в свою очередь, сделает встречные шаги. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News. По словам Кулебы, в этом будет проявляться конструктивный подход к решению проблем. Однако Киев готов принять не все возможные условия Москвы.

У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция, — сказал Кулеба.

По словам дипломата, требования должны быть «рациональными и законными».

Он также выразил надежду, что в случае, если эскалация у границ с Россией действительно будет иметь место, союзники Украины окажут стране экономическую поддержку и, если это понадобится, усилят армию.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что вступление Украины в НАТО является той чертой, красной линией, переходить которую в отношениях с Москвой не стоит. На это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что не Россия будет решать, принимать Украину в члены НАТО или нет. О неготовности признавать какие бы то ни было красные линии заявил и президент США Джо Байден накануне онлайн-саммита с Владимиром Путиным.