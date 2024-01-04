Украина внесла в список «спонсоров войны» литовский холдинг Украина внесла в список «спонсоров войны» производителя морепродуктов Vici

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло литовский холдинг Viciunai Group в список «спонсоров войны». В Киеве компанию, владеющую брендом производителя морепродуктов Vici, осудили за то, что она не ушла с рынка России.

Vici не останавливает свои мощности в России, ищет новых работников и платит значительные налоги в бюджет. <...> Это стало основанием для внесения Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны, — говорится в сообщении на сайте НАПК.

Ранее в список международных «спонсоров войны» была внесена бермудская компания Bacardi Limited. В НАПК заявили, что производитель алкоголя не только не выполнил требования и не покинул Россию, но и нарастил прибыль в стране. В списке находится PepsiCo и производитель сладостей Mars.

Также в соответствующий перечень попала британская компания Unilever. Концерн является одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. Туда входят такие бренды, как Domestos, Lipton, Axe, Dove и так далее.

1 сентября стало известно, что НАПК внесло в список международных «спонсоров войны» компанию PepsiCo и производителя различных сладостей Mars. В ведомстве пояснили, что компании продолжают вести бизнес, платить налоги и активно искать сотрудников в России. При этом PepsiCo обещала приостановить деятельность на территории РФ.