Украина приостановила экспорт гречки и сахара

Украина приостановила эспорт ряда продуктов из страны. В числе попаших под запрет на вывоз оказались мясо, гречневая крупа, сахар и соль. Кроме того, для экспорта ряда продуктов требуется плучить специальное разрешение министерства экономики Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление кабмина страны.

Согласно постановлению правительства Украины, нулевая квота экспорта вводится для живого крупного рогатого скота, мороженого мяса скота. ржи, овса, гречки, проса, сахара и пищевой соли.

Кроме того, необходимо лицензировать экспорт пшеницы, кукурузы, куриного мяса и яиц, подсолнечного масла и меслина — смеси пшеницы и ржи.

Ранее стало известно, что российские магазины ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары,

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, заявил, что россиянам нечего бояться, так как советского дефицита не будет. При этом эксперт подтвердил, что страна действительно по многим параметрам зависит от западных партнёров.

В Минпромторге рассказали в свою очередь рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками».