Украина хочет обменять удерживаемых лиц в формате «всех на всех»

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Запрет на использование российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории Украины продлевается ещё на год.

В частности, доступ запрещён к таким ресурсам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. Соответствующий указ от 14 мая опубликован на сайте главы Украины Владимира Зеленского. Как писал NEWS.ru ранее, на прошедшем...