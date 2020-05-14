Украина хочет обменять удерживаемых лиц в формате «всех на всех»

Администрация президента Украины сообщила, что украинская сторона в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) предложила на освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех».
Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех», определенном в рамках Нормандской встречи 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины, — процитировали сообщение пресс-службы администрации украинского лидера в «Интерфакс».
На заседании ТКГ Украина также предложила открыть новые контрольные пункты въезда — выезда на линии разграничения.
Ранее NEWS.ru писал, что на заседании ТКГ Украина пришла к выводу о сохранении своей позиции насчёт закрепления особого статуса ДНР и ЛНР в конституции. Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса за территориями. Также на заседании обсудили мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР. Украинская сторона считает, что проведение выборов возможно только после получения контроля над границей.