Учения НАТО с участием более 30 кораблей начались в Эстонии

Фото: navy.mil

Флагман 6-го флота США USS Mount Whitney

Военно-морские учения НАТО Baltops 23 с участием более 30 боевых кораблей, стартовали в Эстонии 3 июня, передает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска заявил, что эти мероприятия войдут в историю, поскольку до сих пор страна не принимала такого количества кораблей Альянса.

На учения в Эстонию прибыли более 30 боевых кораблей НАТО и стран-партнеров альянса. В этом году в маневрах представлены союзники из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии, — перечислил Саска.

Флагман 6-го флота США USS Mount Whitney LCC 20 стал самым крупным кораблем на учениях.

Корабли выйдут из портов 4 июня, а первые совместные учения в эстонских водах состоятся 5 июня. Военно-морской флот Эстонии планировал это мероприятие в сотрудничестве с союзниками и различными эстонскими партнерами по сотрудничеству почти три года.

В марте Польша совместно с союзниками по блоку НАТО провела военные учения в населенном пункте Вистула Спит, который находится близ границы с Калининградской областью. В мероприятии приняли участие около 2500 военнослужащих.