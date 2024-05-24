У Румынии появились претензии к российскому дипломату Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Румынии объявили дипломата посольства России нежелательным лицом на территории страны, сообщил ТАСС со ссылкой на румынский МИД. Информацию довели до временного поверенного в делах Москвы в стране.

Румынские власти приняли решение объявить персона нон грата на территории Румынии дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, — заявили в МИД Румынии.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения страны с Молдавией. По его словам, это произойдет внутри Евросоюза или другим путем. Политик отметил, что благодаря помощи Румынии Молдавия устойчива, в республике живут «такие же румыны». Чолаку считает, что история была несправедлива, изменить прошлое нельзя, но можно вместе «строить будущее».

До этого стало известно, что с 31 марта Румыния впервые начала оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Дипломаты со ссылкой на полученные из Бухареста разъяснения отметили, что подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.