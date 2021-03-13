Тысячи человек вышли протестовать против коронавирусных ограничений в ФРГ

Несколько тысяч человек 13 марта вышли на акции протеста в городах Германии, требуя отмены связанных с коронавирусом ограничений.
Агентство DPA со ссылкой на данные полиции
В ФРГ действует локдаун, однако не такой жёсткий, как зимой. Работают детские сады и школы, цветочные и книжные магазины, разрешена деятельность салонов красоты. В марте могут открыться уличные террасы кафе и ресторанов, галереи и музеи. При этом немецкие вирусологи дают не самые благоприятные прогнозы. В январе и феврале прирост заболевших сокращался, однако с марта показатель стал увеличиваться. Эксперты считают, что виноват новый, более заразный штамм.
Ранее глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил, что Евросоюз должен закупить у производителей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», передавал NEWS.ru.