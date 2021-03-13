Тысячи человек вышли протестовать против коронавирусных ограничений в ФРГ

https://static.news.ru/photo/d063f414-8424-11eb-a617-96000091f725_660.jpg Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Несколько тысяч человек 13 марта вышли на акции протеста в городах Германии, требуя отмены связанных с коронавирусом ограничений.

Агентство DPA со ссылкой на данные полиции сообщает , что в Дюссельдорфе на митинг собрались 2 тысячи человек, Штутгарте — 1,5 тысячи, Берлине — около тысячи, Киле — 900, Ганновере — 800. В Магдебурге, Мюнхене, Эрфурте, Котбусе и Дрездене было по несколько сотен протестующих. Участники акций призывали к полной отмене ограничительных мер.

В ФРГ действует локдаун, однако не такой жёсткий, как зимой. Работают детские сады и школы, цветочные и книжные магазины, разрешена деятельность салонов красоты. В марте могут открыться уличные террасы кафе и ресторанов, галереи и музеи. При этом немецкие вирусологи дают не самые благоприятные прогнозы. В январе и феврале прирост заболевших сокращался, однако с марта показатель стал увеличиваться. Эксперты считают, что виноват новый, более заразный штамм.

Ранее глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил, что Евросоюз должен закупить у производителей российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», передавал NEWS.ru.