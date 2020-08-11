Тихановскую пригласили в Австрию

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Партия «Зелёные», входящая в правительственную коалицию Австрии, пригласила в страну кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановску. Об этом рассказала спикер партии Эва Эрнст-Дзидзич.

Мы хотим из первых уст узнать, как обстоят дела у оппозиции в Белоруссии, и вместе изучить, как Австрия может помочь успокоить накалённую ситуацию и в среднесрочной перспективе внести вклад в мирные системные изменения в Белоруссии, — цитирует её ТАСС.

По мнению парламентария, происходящее в республике свидетельствует о том, что дни Александра Лукашенко на посту президента сочтены. Она призвала белорусского лидера подумать о благополучии страны и воздержаться от насилия в отношении демонстрантов, чтобы не допустить ухудшение обстановки.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов на пост главы государства — менее 2%.

Тихановская подала жалобу в ЦИК и потребовала признать итоги голосования недействительными. Её примеру намерены последовать ещё два кандидата.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили её визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Сама Тихановская позднее опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов прекратить протесты и не оказывать сопротивление силовикам.