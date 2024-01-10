Священник обезумел после укуса клеща и отрезал себе ножом гениталии Daily Mail: в Чехии священник отрезал себе ножом гениталии после укуса клеща

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чехии священник отрезал себе ножом половые органы после того, как обезумел от укуса клеща, сообщает Daily Mail. По данным издания, мужчина перенес клещевой энцефалит, вызвавший воспаление нервной системы, из-за чего он страдал формой психоза.

Инцидент произошел в селе рядом с городом Ческе-Будеевице. Священнослужителя с серьезными ранениями обнаружили в его доме. Его госпитализировали и ввели в искусственную кому, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время пребывания в больнице он также перенес вирусную инфекцию, что ухудшило его общее состояние. По некоторым данным, врачам пришлось ампутировать гениталии пациента, чтобы спасти его жизнь.

Ранее пенсионер из Кургана отрезал себе ухо ножом, поскольку решил, что внутри него находится чип. Мужчину госпитализировали, и врачи приняли решение о полной ампутации органа. После операции пациент заявил, что чип его больше не беспокоит.

В Перми ранее мужчина попытался отрезать голову жене во время ссоры. Женщина заявила, что ей удалось выжить только благодаря 11-летней дочери, которая достала нож из шеи матери и позвонила родственникам. Пострадавшая провела в коме около трех суток.