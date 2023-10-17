В Перми муж едва не отрезал жене голову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Перми мужчина попытался отрезать голову своей жене во время ссоры. Сама пострадавшая в беседе с «КП-Пермь» призналась, что ей удалось выжить только благодаря 11-летней дочери, которая достала нож из шеи и позвонила тете. Врачи спасли женщину, она провела в коме около трех суток.

Если бы не моя 11-летняя дочка, которая вытащила нож из моего горла и позвонила моей сестре, меня бы сейчас уже не было! Последнее, что я помню, — это как у меня из шеи хлещет фонтан крови. И как ревут мои младшие дочки — одной восемь, а другой еще годик и семь месяцев. Мелькнула мысль: «Они теперь сиротами останутся», — рассказала пермячка.

По ее словам, супруг применял против нее силу и раньше, а однажды он сломал ей руку. Женщина скрывала от всех конфликты с мужем, чтобы у их детей оставался отец. Последняя ссора произошла после того, как мужчина сдал в ломбард золотые украшения своей супруги более чем на 100 тысяч рублей. Она пообещала подать на развод и потребовала от него уйти из дома, после этого мужчина и схватил нож.

Сейчас дети женщины, пережившей покушение, находятся под опекой тети. По словам врачей, выписка пострадавшей произойдет не скоро.

Ранее в Хабаровске арендатор квартиры отрезал голову ее хозяину. Соседи обратили внимание, что квартирант внезапно начал делать ремонт — как выяснилось, чтобы избавиться от испачканных кровью обоев и обивки дивана. Труп без головы был обнаружен в 100 метрах от дома. Руки погибшего были связаны шнуром. Обвиняемый не стал отрицать вину и полностью сознался в содеянном.