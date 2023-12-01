«Чипированный» россиянин отрезал себе ухо и попал в больницу Пенсионер из Кургана отрезал себе ухо из-за подозрения в чипировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер из Кургана отрезал себе ухо ножом, поскольку решил, что внутри него находится чип, сообщает Telegram-канал Ural Mash. После этого мужчину забрали в больницу, врачи которой приняли решение о полной ампутации уха. После операции пациент заявил, что чип его больше не беспокоит, уточняет канал.

Сначала мужчина жаловался на боли в сердце, после чего сообщил жене, что ему «что-то мешает в ухе». Он попросил супругу передать ему маникюрные ножницы, но та настояла, чтобы он воспользовался ушной палочкой. Ural Mash пишет, что после этого пенсионер стал искать по дому ножницы и другие острые предметы для избавления от «инородного тела». По данным канала, пока женщина пыталась дозвониться до медиков, «чипированный» мужчина успел нанести себе увечья.

Ранее врач-офтальмолог Московской областной больницы имени профессора Розанова Анна Далиле заявила, что специалисты медучреждения потратили полчаса на операцию по удалению пули из глаза москвича, с которой тот проходил шесть лет. По словам врача, мужчина на следующий же день после операции был выписан из больницы, после чего сразу пошел на работу.

До этого во Владивостоке врачи спасли жизнь девушке, в голове которой застрял 25-сантиметровый нож. Лезвие ножа вошло в череп на 4,5 сантиметра. Лезвие не задело ни одного жизненно важного сосуда и отдела головного мозга.