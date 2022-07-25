Super Express: охрану Валенсы удвоили после его высказывания о России

Фото: Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Лех Валенса

Охрану экс-президента Польши Леха Валенсы удвоили после его слов о расчленении России и сокращении численности ее населения. Защиту политика усилили по инициативе его сына Ярослава, пишет Super Express. По данным издания, в минувшее воскресенье бывший польский лидер пришел в костел в сопровождении двух охранников.

У него до сих пор был водитель и один телохранитель, а теперь впервые появилось два, — говорится в публикации.

Отмечается, что один из охранников вошел в храм до Валенсы, чтобы убедиться, что там безопасно.

10 июля Валенса заявил, что «укротить» Москву можно лишь двумя способами: путем госпереворота с полной сменой власти и за счет сокращения населения России до 50 млн человек. Экс-президент Польши упрекнул коллективный Запад в слишком мягкой позиции по отношению к РФ.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru предположил, что Валенса имел в виду расчленение России на страны, где будут проживать не более 50 млн человек в каждой, а не на физическое уничтожение граждан. Идею политика он назвал провальной.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала высказывание Валенсы рассуждениями в стиле маньяка Андрея Чикатило.