Суд в Болгарии оставил под арестом пятерых вероятных российских шпионов

https://static.news.ru/photo/9ee58ae0-8ade-11eb-b96b-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Окружной военный суд Болгарии удовлетворил требование прокуроров и оставил под арестом пятерых из шести подозреваемых в шпионаже в пользу России. Преступление вменяют действующим и бывшим сотрудникам Минобороны и военной разведки республики. Решение инстанция приняла по итогам заседания, начавшегося 21 марта и завершившегося утром 22 марта.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства о том, что фигуранты могут скрыться от силовиков, если им позволить остаться на свободе. В отношении шестого вероятного агента, давшего признательные показания, требование об аресте не выдвинули. Его отпустили под залог, передаёт Болгарское телеграфное агентство.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Как писал NEWS.ru, депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки считает, что Москву следует наказать санкциями за «шпионскую деятельность» в его стране. Он напомнил, что по этой причине из Болгарии в сентябре 2020 года выслали двух сотрудников российского торгпредства, и поинтересовался, известно ли Еврокомиссии об этом факте.

Также депутат вспомнил декабрьскую историю 2020 года. Тогда из страны выслали военного атташе при посольстве РФ в Софии. Его обвинили в сборе информации. Джамбазки считает, что вопрос о расширении санкций в отношении Москвы должен быть рассмотрен.