Депутата Рады Козака объявили в розыск из-за подозрения в госизмене

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На территории Украины состоится референдум о путях решения конфликта в Донбассе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент страны Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости.

По словам политика, у украинских властей есть некоторое количество планов по решению донбасского вопроса. И общенациональный референдум может быть одним из вариантов выхода из сложившегося положения. Зеленский подчеркнул, что на...