Депутата Рады Козака объявили в розыск из-за подозрения в госизмене

Киевский суд разрешил провести задержание депутата Верховной рады Тараса Козака, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщили в СБУ. Сейчас мужчина объявлен в розыск.
Политик является соратником главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом по аналогичному обвинению.
У СБУ есть аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором. Сейчас продолжается досудебное следствие, — говорится в сообщении.
11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и Козака подозревают в государственной измене. В СБУ заявили, что соратник главы политсовета ОПЗЖ уехал на отдых в Россию и не планирует возвращаться обратно. Суд отправил Медведчука под домашний арест, а Козак был объявлен в розыск. Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал арест главы политсовета ОПЗЖ попыткой уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать власть Украины и выступает за отношения с Россией.