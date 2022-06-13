Стало известно, почему Запад может лишить Киев помощи The Guardian: Киев боится лишиться поддержки Запада из-за угасания интереса СМИ к конфликту

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Киев переживает, что поддержка Запада в конфликте с Россией иссякнет из-за угасающего интереса СМИ к украинскому кризису, пишет обозреватель The Guardian Дэн Саббах. Расходы и потери страны растут, в связи с чем Киев все больше зависит от помощи западных стран, но конфликт постепенно нормализуется в сознании людей на Украине и за рубежом, отмечает журналист.

Освещение в международных СМИ заметно снизилось за последние два месяца, и поскольку этот показатель продолжает падать, существует очень высокий риск снижения поддержки со стороны Запада, — говорится в публикации.

Поставки оружия являются первыми в списке требований Киева, добавил Саббах. При этом люди недовольны темпами поставок и критикуют правительство президента Украины Владимира Зеленского, которое недостаточно оперативно принимает решения.

Ранее посол Украины в Берлине Алексей Мельник сообщил, что Киев получит самоходные зенитные системы Gepard только к концу июля и августа. Гаубицы придут на Украину раньше — в конце июня.

Газета Welt am Sonntag ранее писала, что немецкие власти более чем за два месяца свели к минимуму поставки вооружений Украине. Так, в период с 30 марта по 26 мая Киеву поступили только две партии немецкого оружия.