Посол Украины назвал сроки поставок тяжелой техники из Германии Посол Украины в Берлине Мельник: Киев получит гаубицы из ФРГ 22 июня

Фото: Philipp Schulze/Global Look Press

Правительство Германии сообщило Киеву о примерных сроках поставки вооружения на Украину, заявил посол Украины в Берлине Алексей Мельник, пишет украинское издание «НВ». Посол сообщил, что Украина получит от Германии гаубицы и самоходные зенитные системы Gepard.

По словам посла, обещанные Германией гаубицы прибудут 22 июня. Поставки 30 единиц ЗСУ Gepard будут поделены на два этапа, по 15 единиц на каждый этап. 15 машин Германия получит до конца июля, еще 15 до конца августа.

Мельник подчеркнул, что это лишь «два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся в стадии реализации».

Ранее газета Welt am Sonntag писала, что немецкие власти более чем за два месяца свели к минимуму поставки вооружений Украине. Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая Киеву поступили только две партии немецкого оружия. По информации издания, речь идёт о небольшом количестве техники.

Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.