Стало известно о захвате здания муниципалитета на севере Косово

Фото: Kosovo online

На севере Косово представители муниципальной избирательной комиссии в сопровождении косовской полиции захватили здание муниципалитета Зубин-Поток, сообщил портал «Косово онлайн». По предварительной информации, люди, находившиеся в здании, оказали им сопротивление.

Граждане сообщают, что несколько раз в город пролетал вертолет СДК, — говорится в сообщении.

По информации издания, на месте инцидента были слышны взрывы, в округе звучали сирены, некоторые районы задымлены. Портал уточняет, что сотрудники косовской полиции ворвались в помещения муниципалитета, взломали двери и поменяли замки. Сообщается, что сотрудники спецназа полиции Косово в сопровождении членов муниципальной избирательной комиссии ворвались в помещения, расположенные в северной части Косовска-Митровицы, которые использовались в ходе прошлых выборов.

Кроме того, сообщается, что за короткие сроки значительно увеличилась концентрация представителей полиции Миссии ЕС в области верховенства закона. Глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович полагает, что премьер Косово Альбин Курти специально направил силовиков в Зубин-Поток во время саммита ЕС — Западные Балканы, который проходит в Тиране. По его словам, Приштина насильственными методами пытается спровоцировать новый виток дестабилизации на местах.

Очевидно, что намерение Курти состоит в том, чтобы с помощью насилия и оружия захватить четыре сербских муниципалитета на севере Косово и Метохии и установить в них албанских представителей на незаконных и нелегитимных выборах, — заявил Петкович.

Ранее президент Косово Вьоса Османи заявила, что власти республики до конца 2022 года намерены подать заявку на вступление в Евросоюз. Перед саммитом ЕС — Западные Балканы она подчеркнула, что страна рассчитывает на всеобщую поддержку. По словам Османи, ЕС пора «переходить от слов к делу».