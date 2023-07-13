Стало известно о странах, готовых разместить на Украине военную миссию El País: ЕС готов отправить на Украину группу военных инструкторов

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Ряд европейских государств настаивает на отправке группы военных инструкторов на территорию Украины, сообщает El País, ссылаясь на материалы дипломатической службы ЕС. Предполагается, что такой шаг исключит необходимость проводить подготовку солдат ВСУ в Германии и Польше.

Как говорится в докладе, европейские правительства намерены расширить программу подготовки украинских военнослужащих, в рамках которой только за 2023 год обучение должны пройти 30 тысяч бойцов.

Некоторые страны также настаивают на постепенном перемещении миссии непосредственно на территорию Украины. Точные сроки реализации задумки не называются. Предполагается, что инструкторов отправят, «когда позволят обстоятельства».

Инициатива возникла на фоне того, как члены НАТО в рамках саммита в Вильнюсе подтвердили готовность наращивать военную поддержку Украины, в том числе и за счет поставок вооружения. Аналогичная позиция прозвучала и на уровне «Большой семерки», где решили проработать долгосрочные гарантии безопасности для Киева.

В Кремле инициативу G7 назвали сомнительной и опасной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег авторов идеи от ее реализации, так как подобный сценарий приведет к росту напряженности в Европе из-за явных посягательств на безопасность России.