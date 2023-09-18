Стало известно о подготовке ЕС нового пакета антироссийских санкций Bloomberg: ЕС может представить 12-й пакет санкций против России в октябре

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Евросоюз готовится начать обсуждение очередного, 12-го по счету пакета санкций в отношении России, сообщает Bloomberg. Предполагается, что он будет представлен в первой половине октября или на саммите ЕС — США, дата которого пока не определена.

По данным агентства, новые ограничения коснутся ядерного сектора России, СПГ, сферы IT. Кроме того, санкции могут включать запрет на импорт в Европу алмазов из РФ. Наряду с этим может быть предложен механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине. Отмечается также, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на введении налога на непредвиденные доходы от замороженных активов граждан РФ.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия выдержала санкционное давление Запада, восстановительный период ее экономики завершен. Он отметил, что в апреле текущий прирост ВВП в 2023 году ожидался на уровне 1,2%, но этот показатель уже пройден. Экономическую ситуацию в России президент назвал устойчивой и сбалансированной.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва не понимает ни логику самих санкций, ни логику их снятия. По его словам, вряд ли свои действия может объяснить даже сам Европейский союз. Песков добавил, что санкции против российских предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса противоречат всем законам и международному законодательству.