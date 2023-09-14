В Кремле не поняли логику введения и снятия антироссийских санкций Песков: Россия не понимает логику наложения или снятия санкций ЕС

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Россия не понимает ни логику самих санкций, ни логику их снятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вряд ли свои действия может объяснить даже сам Европейский союз. Таким образом он прокомментировал снятие ограничений с трех российских предпринимателей, передает ТАСС.

Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Вот это то, что мы понимаем однозначно, — заявил Песков.

Он добавил, что санкции против российских предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству.

Ранее Евросоюз опубликовал имена предпринимателей, которых исключили из санкционного списка. Среди них глава группы ЕСН Григорий Березкин, экс-гендиректор Ozon Александр Шульгин, совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов и Герой РФ Георгий Шуваев.