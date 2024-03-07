Стало известно, кого Франция может отправить на Украину Политолог Бортник: Франция может отправить на Украину Иностранный легион

Фото: defense.gouv.fr

Франция может отправить на Украину специальную армию для выполнения задач за рубежом — Иностранный легион, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka. По его словам, появление в зоне конфликта европейских союзников вполне вероятно, поскольку ВСУ не смогут удержать фронт без помощи со стороны.

Более того, северные страны Европы: Британия, Польша потенциально, страны Балтии, Нидерланды, Франция, они готовы к таким сценариям, — добавил эксперт.

При этом глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне ранее сказал, что боевые подразделения национальной армии не отправятся в зону конфликта, поскольку французы не собираются «умирать за Украину». С самого начала были оговорены рамки: России мешают победить, но не вступают с ней в войну, уточнил он.

До этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону спецоперации Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо конкретных действиях. Французский лидер всего лишь отказался исключить какие-либо перспективы, подчеркнул премьер-министр.