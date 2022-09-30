Стало известно, какой город станет столицей Запорожья после вхождения в РФ Член ВГА Рогов: столицей Запорожья после вхождения в Россию станет Мелитополь

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Столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России станет город Мелитополь, заявил в беседе с ТАСС член военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов. По его словам, как только российские военные смогут взять под контроль город Запорожье, он тут же вернет себе прежний статус столицы региона.

Пока не освободим Запорожье, областной столицей будет Мелитополь, потом после освобождения столицей станет Запорожье, — поделился Рогов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий состоится 30 сентября в 15:00 в Кремле. По его словам, в этот день запланировано объемное выступление президента России Владимира Путина. В состав России будут приняты четыре новые территории, все они провели референдумы и обратились к РФ с соответствующей просьбой, объяснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что это не послание президента Федеральному собранию, так как оно состоится позже и об этом будут «своевременно информировать». Песков добавил, что договоры о вхождении территорий в состав России будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом.