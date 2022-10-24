Стало известно имя нового премьера Британии Риши Сунак станет новым премьер-министром Британии

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Риши Сунак автоматически станет премьером Британии после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, передает Sky News. Сунак остался единственным кандидатом на пост главы правительства. Отмечается, что 42-летний политик будет самым молодым британским премьером за 200 лет.

Сунак имеет мою полную поддержку. <...> Cейчас самое время объединиться и работать вместе на благо нации. Предстоит проделать большую работу, — прокомментировала сама Мордонт назначение Риши Сунака.

Бывший премьер-министр Лиз Трасс объявила о своем уходе с поста в четверг, 20 октября. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. До объявления об уходе политик пробыла на посту 45 дней.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон после отказа снова баллотироваться на этот пост заявил, что решение вызвано национальными интересами. По его словам, он не нашел общих интересов с другими кандидатами — экс-главой Минфина Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт, а без единства в партии нельзя было бы управлять правительством эффективно.