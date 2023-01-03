Стала известна страна G7, которой сильнее всего коснётся рецессия Financial Times: Великобритания столкнется с наиболее сильной рецессией среди стран G7

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания испытает самые серьезные экономические потрясения в 2023 году, пишет Financial Times со ссылкой на прогноз экономистов. Последствия от инфляции, пандемии и специальной военной операции на Украине окажут на Лондон наибольшее влияние.

Это приведет к тому, что Банку Англии придется сохранить высокие процентные ставки, а властям проводить более жесткую фискальную политику.

Домохозяйства заплатят высокую цену за политические просчеты правительства, — говорится в публикации.

Ранее в Великобритании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга назвали одним из основных инициаторов конфликта на Украине. Соответствующие комментарии оставили читатели британской газеты The Daily Mail на сайте издания. Многие указали на то, что риторика Столтенберга не прекратится, и отметили, что он таким образом разжигает третью мировую войну. Некоторые предположили, что генсек НАТО напрямую связан с западными оружейными компаниями.