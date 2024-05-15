США прорабатывают срочную поставку Patriot в горячую точку Украины Блинкен: США и Украина обсуждают вопрос размещения ПВО Patriot в Харькове

Фото: Air Force Tech. Sgt. Lionel Castellano

США считают системы ПВО приоритетом для Украины и прорабатывают срочную поставку новых комплексов Киеву, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В частности, речь идет о размещении ЗРК ПВО Patriot в Харькове, передает ТАСС.

США и Украина обсуждают вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове. <...>Что касается систем ПВО, то они являются для нас ключевым приоритетом, — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, однако вместо этого ВСУ потеряли две зенитно-ракетные системы Patriot. Как пишут западные СМИ, войска стянули ЗРК к фронту, однако российские беспилотники обнаружили их первыми, в результате чего они просто навели на Patriot ракеты ВКС России.

Американские системы противовоздушной обороны — чрезвычайно редкое и нужное оружие, добавил эксперт Джастин Бронк. Со стороны ВСУ было неразумно использовать его для охоты за таким дешевым и массовым средством поражения, как авиабомбы, считает он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Patriot не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон». Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя.