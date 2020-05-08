Spiegel: российские хакеры получили доступ к письмам приёмной Меркель

https://static.news.ru/photo/8737e300-911c-11ea-9bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Хакеры из России в 2015 году получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера ФРГ Ангелы Меркель в её избирательном округе. За хакерской атакой на компьютеры парламента страны стоит российская военная разведка ГРУ, считают немецкие следователи.

По данным журнала Der Spiegel, сотрудникам федеральной уголовной полиции и Федерального управления по информационной безопасности Германии удалось частично восстановить ход атаки. Они выяснили, что ей подверглись два почтовых ящика приёмной немецкого канцлера, которые содержали переписку за 2012 — 2015 годы.

По оценкам экспертов, хакерам удалось похитить около 16 гигабайт данных. В рамках расследования атаки, совершённой неизвестным под пользовательским именем Scaramouche, было изъято более 300 серверов. Запросы на юридическую помощь немецкие правоохранители направили в 21 страну.

Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.