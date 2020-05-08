Spiegel: российские хакеры получили доступ к письмам приёмной Меркель

Хакеры из России в 2015 году получили доступ к большому количеству электронных писем приёмной канцлера ФРГ Ангелы Меркель в её избирательном округе. За хакерской атакой на компьютеры парламента страны стоит российская военная разведка ГРУ, считают немецкие следователи.
По данным журнала Der Spiegel, сотрудникам федеральной уголовной полиции и Федерального управления по информационной безопасности Германии
По оценкам экспертов, хакерам удалось похитить около 16 гигабайт данных. В рамках расследования атаки, совершённой неизвестным под пользовательским именем Scaramouche, было изъято более 300 серверов. Запросы на юридическую помощь немецкие правоохранители направили в 21 страну.
Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети бундестага в 2015 году. Немецкие правоохранительные органы полагают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ. Предполагаемого российского хакера также разыскивают агенты Федерального бюро расследований США.
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