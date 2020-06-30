Совет ЕС внёс ряд исключений для визитов из третьих стран с 1 июля

https://static.news.ru/photo/d537c68e-baf1-11ea-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

Совет Европейского союза предложил ряд исключений для въезда в ЕС из третьих стран, не попавших в специальный перечень государств, резидентов которых могут освободить от ограничений на посещение с 1 июля 2020 года. Временные запреты ввели из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Сами рекомендации не являются обязательными для исполнения, однако странам ЕС лучше не стоит отменять специальный режим для упомянутых граждан без согласования, говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС.

Согласно документу, с 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны могут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Всего 14 стран. Китай может стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС. В список не вошли США, Бразилия и Россия из-за эпидемиологической ситуации в этих странах.

Для стран, где продолжают действовать рестрикции на поездки, следующие категории людей должны быть исключены из-под ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты ЕС и члены их семей, путешественники с важной функцией или нуждами, указанными в рекомендации, — передаёт портал.

При выработке критериев для стран, которые вошли в этот список, послы Евросоюза учитывали ключевое условие — имеется ли в стране запрет на въезд гражданам из европейских стран. Ожидается, что список будет обновляться каждые 14 дней с добавлением новых стран либо исключением прежних.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что открытие границ может увеличить темпы роста заражения COVID-19. По её словам, такое развитие событий нельзя исключать.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Это касается США и Бразилии, которые входят в топ-3 стран по числу выявленных случаев заражения.

Он также заявил, что пока не знает, когда откроются российские границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно. Кроме того, дипломат прокомментировал попытки россиян выехать за границу через территорию Белоруссии. По его словам, правительство не может «запретить людям пользоваться этой возможностью», однако при принятии подобных решений нужно пользоваться здравым смыслом, писал NEWS.ru.