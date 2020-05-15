ВОЗ: открытие границ может привести к росту распространения коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о влиянии открытия границ на рост темпов заражения коронавирусом.

По её словам, такое развитие событий нельзя исключать. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Риск [роста заражений коронавирусом] невозможно исключить, — ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Это касается США и Бразилии, которые входят в топ-3 стран по числу выявленных случаев заражения.

Он также заявил, что пока не знает, когда откроются российские границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно. Кроме того, дипломат прокомментировал попытки россиян выехать за границу через территорию Белоруссии. По его словам, правительство не может «запретить людям пользоваться этой возможностью», однако при принятии подобных решений нужно пользоваться здравым смыслом, писал NEWS.ru.