ЕС намерен сузить список стран, с которыми будут открыты внешние границы

https://static.news.ru/photo/64b79af8-b88d-11ea-a731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Послы Евросоюза практически завершили составление списка стран, гражданам которых будет разрешено въезжать в Европу с 1 июля. Граждане США и России пока в этот список не входят.

Как сообщает MedikForum, дипломаты должны также выработать точные критерии для стран, которые войдут в этот список. В их числе будет ключевое условие — имеется ли в стране запрет на въезд гражданам из европейских стран. Также может присутствовать коэффициент заражения коронавирусом на 100 тыс. граждан. Дипломаты ЕС уточнили, что официальное соглашение по критериям будет готово 29 или 30 июня. Список будет обновляться каждые 14 дней с добавлением новых стран, либо исключением прежних.

Ранее в Евросоюзе пояснили, что эпидемиологическая ситуация в России пока не позволяет включить её в список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля.

Как писал NEWS.ru, федеральное агентство по туризму опубликовало список ограничений на въезд для 121 страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На портале указаны дата ограничения въезда в страну, планируемые даты открытия границ, граждане каких стран могут въехать в страну, условия въезда, а также дополнительная информация, например, по соблюдению санитарно-ограничительных мер в стране.