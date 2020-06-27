ЕС намерен сузить список стран, с которыми будут открыты внешние границы

Послы Евросоюза практически завершили составление списка стран, гражданам которых будет разрешено въезжать в Европу с 1 июля. Граждане США и России пока в этот список не входят.
Как
Ранее в Евросоюзе пояснили, что эпидемиологическая ситуация в России пока не позволяет включить её в список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля.
Как писал NEWS.ru, федеральное агентство по туризму опубликовало список ограничений на въезд для 121 страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На портале указаны дата ограничения въезда в страну, планируемые даты открытия границ, граждане каких стран могут въехать в страну, условия въезда, а также дополнительная информация, например, по соблюдению санитарно-ограничительных мер в стране.
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