Стало известно о приближении кульминации в противостоянии на Украине Bild: ослабление ВСУ скоро может привести к переломному моменту на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

В скором времени в рамках специальной военной операции на Украине может произойти переломный момент и последовать кульминация, предположил американский геостратег Джордж Фридман. Он отметил, что в последнее время украинская армия стала ощутимо слабее, и это может привести к серьезным трудностям для Киева, пишет Bild.

Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большой дальности, — пояснил Фридман.

Он уточнил, что украинским вооруженным силам не хватает оружия, которое могло бы помешать ВС РФ получать подкрепление и боеприпасы. При этом Фридман отметил, что в скором времени Украине должны поставить ракеты большой дальности.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предположил, что весной 2023 года произойдет ужесточение боевых действий на Украине. Он отметил, что в зимний период российские военнослужащие набираются сил для возобновления наступательных операций. Кирби убежден, что пополняются запасы, а также идет доукомплектование и перевооружение армии.

В свою очередь Financial Times сообщила со ссылкой на источники в ВСУ и Минобороны Украины, что полномасштабное наступление ВС РФ может начаться в течение 10 дней. По данным газеты, руководство в Киеве получило разведданные, которые «указывали на соответствующую подготовку российских военных» на юге Донецкой области. На Украине выразили уверенность, что предполагаемое наступление начнется в районе городов Кременная и Красный Лиман.