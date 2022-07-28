«Ситуация ухудшилась»: в Берлине пожаловались на наплыв мигрантов Немецкий сенатор Киппинг пожаловалась на наплыв мигрантов в Берлин

Фото: Mychelle Vincent/Global Look Press

Сенат Берлина активировал режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев с Украины и других стран, для размещения мигрантов на территории бывшего аэропорта Тегель установили палатку, вмещающую 900 человек. Сенатор по социальным вопросам Катя Киппинг отметила, что во многих других округах Германии действует мораторий на въезд для людей, впервые обращающихся за убежищем, пишет EADaily.

Ситуация ухудшилась. В большинстве других федеральных земель на самом деле действует мораторий на въезд для людей, которые впервые обращаются за убежищем, — отметила Киппинг.

При этом изначально палатка на территории бывшего аэропорта предназначалась для беженцев с Украины, однако их в столицу Германии прибыло меньше, чем ожидалось. Вместо украинцев убежища у ФРГ попросили 456 молдаван, 147 грузин, 92 афганца, 82 сирийца, 70 турок, 58 вьетнамцев и 16 иранцев — все эти люди обратились центры приема беженцев в Берлине в мае. Вместе с этим в июле ожидается прибытие еще 500 человек, посетовала Киппинг.

Ранее посол Молдавии в Бухаресте Виктор Кирилэ заявил, что новый поток беженцев с Украины станет серьезным ударом для экономики Молдавии, стране необходимо несколько сотен миллионов долларов финансовой помощи от Евросоюза. По его словам, Кишинев получил от западных партнеров только $100 млн на решение миграционного кризиса.