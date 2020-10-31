Силовики задержали четвёртого подозреваемого по делу о теракте в Ницце

https://static.news.ru/photo/dc2dc6fa-1ba4-11eb-9c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Haouzi/Xinhua/Global Look Press

В рамках расследования теракта в Ницце правоохранительные органы Франции задержали четвёртого подозреваемого.

Им оказался 29-летний гражданин Туниса. Он был задержан в городе Грас. По предварительным данным, четыре фигуранта дела контактировали с террористом, сообщает радио France Bleu.

Теракт в церкви Нотр-Дам в Ницце произошёл 29 октября. Злоумышленник напал с ножом на прихожан. Три человека были убиты. Во время атаки он кричал «Аллах Акбар!». Известно, что преступник родился в Тунисе в 1999 году. Он приехал во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедуза. Силовики сумели задержать террориста. Он серьёзно ранен и находится в больнице.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что преступление совершил радикализированный мусульманин. Градоначальник считает, что власти имеют дело с «исламским фашизмом».

Как писал NEWS.ru, 31 октября неизвестный злоумышленник ранил в Лионе православного священника. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил об открытии кризисного штаба в министерстве в связи с инцидентом. В Париж срочно возвращается премьер-министр страны Жан Кастекс.