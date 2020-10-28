Швейцария разрешила туристам из России не проходить 10-дневный карантин

https://static.news.ru/photo/ab07d0d0-1950-11eb-bed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Швейцарские власти исключили Россию из списка стран, по прибытии из которых необходимо находиться на 10-дневном карантине.

Федеральное управление здравоохранения страны оставило в списке только Андорру, Армению, Чехию и Бельгию. Власти считают, что в этих странах существует высокий риск подхватить коронавирусную инфекцию. Также в список вошли три французских региона.

Предыдущий перечень, в котором находились 60 государств и территорий, включая Россию, был обновлён 12 октября. Кроме стран в нём были перечислены 27 регионов Австрии, Италии и Франции.

С 29 октября федеральное управление здравоохранения страны ввело новый критерий включения в список. Теперь страна и регион считаются представляющими опасность, если уровень заболеваемости COVID-19 за последние две недели превышает на 60 заболевших соответствующий показатель Швейцарии — 773 случая на 100 тысяч жителей.

За последние сутки в стране было зафиксировано 8593 случая заражения, что является рекордом. За всё время пандемии заболели 135 197 человек, сообщает ТАСС.

С 29 октября в Швейцарии начнёт действовать ряд новых ограничений: жители обязаны будут носить маски во всех общественных местах, а не только в закрытых помещениях, ночные клубы и дискотеки прекратят работу, а рестораны будут работать только до 23:00. Под запретом будут общественные мероприятия с числом участников больше 50, а также профессиональные спортивные и культурные мероприятия с числом участников более 15. Вузы переводятся на удалённое обучение.

Как писал NEWS.ru, с 1 ноября правительство Перу откроет страну для иностранных туристов. Её смогут посещать проживающие в Северной и Центральной Америке.